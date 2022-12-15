Алиханов сообщил, что немцы едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Германии перебираются в Калининград, чтобы перезимовать. Об этом рассказал РИА Новости глава Калининградской области Антон Алиханов.

"Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать, - аргументировал губернатор. - Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде - это как один месяц где-то в Дюссельдорфе".

По словам Алиханова, ему известно о разговоре с одним из таких "зимовщиков", который честно признался, что решился на временный переезд из экономических соображений.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Германии начиная с 2023 года произойдет резкий скачок цен на электроэнергию. С января поставщик электроэнергии – компания Rheinenergie – начнет взимать с населения в Кельне более чем в два раза больше.

По данным журналистов, в связи с энергетическим кризисом все больше поставщиков пытаются компенсировать убытки за счет конечных потребителей. Так, уже более 580 компаний в Европе объявили о повышении цен на базовые услуги в конце этого года, из-за чего пострадали уже около 7,3 миллиона домохозяйств. Рост цен в среднем составляет 60,5%.