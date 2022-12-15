При обстреле Донецка ВСУ пострадали пять человек, в том числе ребенок

Последствия обстрела Донецка 15 декабря 2022 года Фото: Кадр видео

Пять человек, в том числе десятилетний ребенок, пострадали в результате масштабного обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24".

Глава столицы Донецкой народной республики добавил, что число пострадавших в дальнейшем может еще увеличиться, так как разборы завалов продолжаются. Мероприятия проводятся МЧС и коммунальными службами.

Как ранее писал сайт KP.RU, Алексей Кулемзин сообщил, что Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в общей сложности боевики выпустили порядка 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град".

На этом фоне в городе фиксируют серьезные разрушения. Так, в многоквартирном доме на проспекте Мира взрывом перебило газопровод, жилой дом на Школьном бульваре загорелся, а на парковке у бизнес-центра "Столичный" сгорели несколько автомобилей.

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