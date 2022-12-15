Аксенов рассказал про защиту Крыма от украинских беспилотников

ПВО в Крыму обновляется для лучшему противодействию беспилотникам ВСУ Фото: Архив "КП"

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – едва ли не единственная угроза Крыму со стороны Киевского режима, но защита и в этой области постоянно совершенствуется и власти прилагают максимальные усилия для защиты населения. Об этом сообщил главы Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

По его словам, обнаружение беспилотников сложнее из-за их небольшого размера.

"БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной, - аргументировал Аксенов. - Поэтому, конечно, есть свои нюансы — тем более что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку".

Для обеспечения полной безопасности полуострова системы противовоздушной обороны обновляются и обкатываются ежедневно, подчеркнул губернатор.

Напомним, утром 8 ноября в районе Севастополя был сбит беспилотник. Дрон сбили над акваторией Черного моря в черте города.

Ранним утром 29 октября была совершена атака беспилотников на Севастополь. Вражеские дроны были уничтожены, объекты гражданской инфраструктуры города не пострадали.

Позднее министерство обороны России сообщило, что атака беспилотников на Севастополь готовилась Киевом при участии специалистов из Великобритании. По данным Минобороны, участвовавшие во враждебном акте британцы находились в городе Очаков.

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