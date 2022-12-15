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НовостиПолитика15 декабря 2022 8:10

Читатели Le Figaro осудили Макрона, оскорбившего Россию

Граждане напомнили политику, что на деле он является "марионеткой США"
София ГОНЧАРОВА
Читатели Le Figaro осудили Макрона, оскорбившего Россию

Читатели Le Figaro осудили Макрона, оскорбившего Россию

Фото: REUTERS

Читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, за слова о России. Накануне политик заявлял, что действия России на Украине трусливы.

Комментируя публикацию газеты французы начали критиковать лидера страны, напоминая Макрону, что на деле он является "марионеткой США".

- Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы погибло еще больше людей, - возмутился один из комментаторов.

Другие же отметили, что подобные высказывая главы государства "только усугубляют ситуацию", вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта.

- Раз он не желает урегулирования конфликта на Украине, то пусть выделяет деньги Киеву из своего кармана, - заявляют читатели французской газеты.

Ранее политик Флориан Филиппо заявлял, что президент Франции ведет себя как "безумец", продолжая поддерживать Украину на фоне проблем в собственной стране. Он возмутился намерением Макрона выделить Украине 76,5 миллиона евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Политик напомнил о росте безработицы во Франции и о проблемах с отоплением во многих школах и больницах.

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