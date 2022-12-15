Читатели Le Figaro осудили Макрона, оскорбившего Россию Фото: REUTERS

Читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, за слова о России. Накануне политик заявлял, что действия России на Украине трусливы.

Комментируя публикацию газеты французы начали критиковать лидера страны, напоминая Макрону, что на деле он является "марионеткой США".

- Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы погибло еще больше людей, - возмутился один из комментаторов.

Другие же отметили, что подобные высказывая главы государства "только усугубляют ситуацию", вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта.

- Раз он не желает урегулирования конфликта на Украине, то пусть выделяет деньги Киеву из своего кармана, - заявляют читатели французской газеты.

Ранее политик Флориан Филиппо заявлял, что президент Франции ведет себя как "безумец", продолжая поддерживать Украину на фоне проблем в собственной стране. Он возмутился намерением Макрона выделить Украине 76,5 миллиона евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Политик напомнил о росте безработицы во Франции и о проблемах с отоплением во многих школах и больницах.

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