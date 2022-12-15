Стало известно, что власти Крыма сделают с квартирой Зеленского в Ялте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Крыма рассказали, что планируют сделать с квартирой украинского президента Владимира Зеленского в Ялте.

По словам глава Крыма Сергея Аксенова, недвижимость будет национализировать.

- Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим, - сказал Аксенов ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Крыма также добавил, что "национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Украины не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и посетить полуостров уже сейчас. Так она ответила на слова украинского лидера Владимира Зеленского и советника главы его офиса Михаила Подоляка о планах посетить Крым в 2023 году.

В начале ноября этого года Зеленский в интервью Чешскому телевидению признался, что хочет увидеть море и собирается поехать в Крым.