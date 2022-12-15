В МИД России прокомментировали решение польского Сейма признать Россию "страной-спонсором терроризма" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение польского Сейма (парламент) признать Россию "страной-спонсором терроризма".

По ее словам, для польской стороны это недружественный шаг псевдоюридического характера.

- Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом, - заявила дипломат во время своего выступления на брифинге 15 декабря.

Напомним, этой ночью польский Сейм принял резолюцию о признании России "страной-спонсором терроризма". За принятие документа проголосовал 231 депутат нижней палаты польского парламента, принять резолюцию удалось только со второй попытки.