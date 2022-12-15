Глава Амурской области Василий Орлов рассказал, как изменится центр Благовещенска

Центр Благовещенска преобразится. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске 15 декабря обсудили мастер-планы комплексного развития территории центра города. В общественных слушаниях приняли участие жители районов, которые охватит реновация, представители регионального Минстроя и мэрии Благовещенска. Модернизация коснется кварталов, где сейчас преобладают старые частные дома. Их будут сносить, а кварталы застраивать заново по утвержденным планам.

«От точечной застройки городов давно пора уходить, нужно чтобы она была комплексной, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Это не значит, что старые кварталы полностью сносят и на пустом участке строят новые. Каждое здание рассматривают отдельно, при необходимости вписывают их в новую структуру. Если у застройщика уже имеется разрешение на строительство, ведется проектирование, ему дают предложения по фасадным решениям, чтобы новое здание органично вписалось в общую стилистику мастер-плана. Все замечания и предложения собственников и жителей обязательно учитываются».

Работы по модернизации центра Благовещенска начнутся уже в 2023 году. Полностью обновить собираются районы железнодорожного вокзала и набережной Зеи. Реновация также охватит улицы Мухина, 50 лет Октября, Октябрьскую, Амурскую, Загородную.

«Минстроем области были заказаны четыре мастер-плана центральной части Благовещенска. На сегодняшний день их разработка завершена, проведены встречи с архитектурным сообществом города, застройщиками, проектировщиками, общественностью», - рассказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков.

В дальнейшем областные власти собираются заказать разработку мастер-планов Свободного, а также обновить другие муниципальные образования.