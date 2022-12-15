Бирюков: Около столичных рек и водоемов усилен контроль соблюдения правил безопасности

На заседании комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля соблюдения правил безопасности около столичных рек и водоемов. Столичные спасатели продолжают их круглосуточное патрулирование.

Заммэра уточнил, что на внутренних водоемах лёд намёрз на толщину 23-25 сантиметров, на Москве-реке - от 2 до 20 сантиметров. Эти параметры замеряют регулярно.

«Из-за резких перепадов температуры лед изменил структуру и представляет реальную угрозу, - отметил Бирюков. - Поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на акваторию, внимательно следить за детьми и домашними питомцами».

По его словам, ежедневно на дежурство выходят 350 спасателей поисково-спасательной службы на водных объектах. Они постоянно смотрят за тем, чтобы горожане не выходили на лёд. Параллельно проводят профилактические беседы с отдыхающими около рек и водоемов, а также замечают детей без сопровождения взрослых.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил единый номер вызова экстренных служб «112». Сюда нужно незамедлительно сообщать о любом происшествии на воде.

«Под особым контролем - около 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли, - рассказал Бирюков. - В этих районах установлены информационные щиты и знаки».

Спасателям помогает и специальная техника. Зимой они патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.