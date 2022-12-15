Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти

Последствия обстрела Донецка Фото: Кадр видео

Увеличилось число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в четверг, 15 декабря 2022 года.

"В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения 9 мирных жителей", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Штаб также подтвердил информацию о том, что еще один человек погиб.

Как ранее писал сайт KP.RU, Алексей Кулемзин сообщил, что Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в общей сложности боевики выпустили порядка 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град".

Напомним, в Донецке люди оказались под завалами в результате прямого попадания ВСУ по жилому дому.

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