Песков назвал проявлением истерики резолюцию сейма Польши о России

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Резолюция сейма Польши о признании России "страной, спонсирующей терроризм" является проявлением истерики. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 декабря 2022 года.

"Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся", - констатировал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос об отношении Москвы к данному решению польских властей.

Как ранее писал сайт KP.RU, замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров также выразил свое отношение к соответствующей резолюции польского парламента.

По словам сенатора, противостояние России всегда трагически заканчивалось для Польши, поэтому Варшаве следует одуматься, пока не поздно. В противном случае не исключен вариант "четвертого раздела", уточнил член Совфеда.

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