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НовостиПолитика15 декабря 2022 9:41

Владимир Путин соберет Государственный совет на следующей неделе

Точная дата будет объявлена позже
София ГОНЧАРОВА
Владимир Путин соберет Государственный совет на следующей неделе

Владимир Путин соберет Государственный совет на следующей неделе

Фото: REUTERS

На следующей неделе российский президент Владимир Путин проведет большой Государственный совет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Будет большой Госсовет на следующей неделе, - сказал он, комментируя вопрос о том, есть ли в графике Путина Большой госсовет и заседание президиума. Точная дата будет объявлена позже.

Также сегодня глава государства намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам страны.

6 декабря Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Государственного Совета РФ. Информацию об этом уже официально подтвердили в Кремле. Теперь в состав Совета входят губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской и ряда других областей.