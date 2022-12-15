Владимир Путин соберет Государственный совет на следующей неделе Фото: REUTERS

На следующей неделе российский президент Владимир Путин проведет большой Государственный совет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Будет большой Госсовет на следующей неделе, - сказал он, комментируя вопрос о том, есть ли в графике Путина Большой госсовет и заседание президиума. Точная дата будет объявлена позже.

Также сегодня глава государства намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам страны.

6 декабря Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Государственного Совета РФ. Информацию об этом уже официально подтвердили в Кремле. Теперь в состав Совета входят губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской и ряда других областей.