Дмитрий Артюхов подвел итоги работы правительства Ямала в уходящем году

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Дмитрий Артюхов в своем отчете сделал особенный упор на мерах поддержки военнослужащих ямальцев – мобилизованных для участия в специальной военной операции, добровольцев и их семей

«Мы смогли в кратчайшие сроки направить единовременную региональную поддержку в триста тысяч рублей всем нашим защитникам. В условиях ажиотажного спроса и сильнейшего дефицита, с которым столкнулась вся страна, Ямал проделал огромную работу по приобретению и доставке всего необходимого военнослужащим. Эти поставки планомерно продолжаются», – отметил губернатор, подчеркнув вклад депутатов Законодательного Собрания Ямала, которые заняли единую позицию и оперативно разработали и приняли решения, направленные на помощь участникам СВО.

Приоритеты развития Ямала неизменны – жилье, дороги и медицина. Губернатор рассказал, что наполовину выполнена задача по расселению к 2025 году миллиона квадратных метров аварийного жилья. Почти 29 тысяч ямальцев отметили новоселье. В 2023 году на Ямале введут еще 400 тысяч квадратных метров капитального жилья, а это свыше сотни многоквартирных домов, в том числе сельских территориях, а также в крупных населенных пунктах – Салехарде, Тарко-Сале, Новом Уренгое.

На Ямале сейчас строятся 25 новых школ. Наступающий год Дмитрий Артюхов объявил Годом знаний. Мероприятия, организованные на Ямале дополнят объявленный Президентом Год педагога и наставника в России. В 2023 году в регионе будет внедрена полноценная система работы с талантливыми школьниками. Работа в этом направлении на Ямале уже ведется. В округе функционирует Центр одаренных детей. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников поощряются денежными выплатами. На следующем этапе, уверен глава региона, будет организован доступ к участию в олимпиадах всех школьников. На Ямале приступят к массовой работе над повышением качества знаний школьников. Ребят буду заинтересовать такими сложными предметами, как математика и физика.

Серьезные успехи достигнуты на Ямале в ремонте действующих и строительстве новых дорог. В этом году установлен рекорд. В нормативное состояние привели 200 километров региональных трасс.

Дмитрий Артюхов отметил, что в следующем году для жителей Ямала сохранятся все субсидируемые авиарейсы. Для детей из многодетных семей стоимость льготных авиабилетов сохранится на уровне 2500 рублей.

Рассказывая о развитии здравоохранения региона, Дмитрий Артюхов подчеркнул важность организации качественной работы медучреждений первичного звена и доступности медицинской помощи жителям Ямала, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. В этом году целый ряд медицинских объектов региона переехали из ветхих деревянных зданий в новые помещения. Новая амбулатория запущена в селе Мыс Каменный, подстанция скорой медицинской помощи – в Пангодах. Также сдано в эксплуатацию крупнейшее на Ямале модульное здание врачебной амбулатории в Вынгапуровском. В Новом Уренгое открыли детскую поликлинику и женскую консультацию, а в детской поликлинике Салехарда начался масштабный ремонт без остановки деятельности учреждения. Строится участковая больница в Самбурге и педиатрическое отделение в Тазовском и больница в Гыде.

«За текущей работой важно не забывать главную цель нашего движения – изменить жизнь на Ямале к лучшему. Убежден, мы сделаем все возможное, чтобы не только отразить угрозу, которая нависла над всей страной, но и активно развиваться, построить сильный, современный и благополучный Ямал. Наш северный характер и закалка помогут победить и воплотить в жизнь все намеченные планы», – сказал Дмитрий Артюхов.