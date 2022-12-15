В сгоревшем литературном музее Нижнего Новгорода возобновят реставрацию

Пожар в Литературном музее произошел еще в 2023 году Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде планируется возобновить реставрацию Литературного музея, сгоревшего в 2020 году. Правда, сделано это будет только после окончания судебной экспертизы. Процедура эта должна завершиться в начале 2023 года.

- Реставрационные работы в здании музея выполняло ООО «АВК Групп» из Санкт-Петербурга, - сообщает NewsNN со ссылкой на департамент строительства администрации Нижнего Новгорода. – В декабре 2021 года сотрудники подрядной организации пожаловались на задержку зарплат. При этом МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» оплачивало реставрационные работы своевременно.

Вскоре заказчик подал в суд на компанию. Главным требованием было взыскать сумму причиненного ущерба. Она оценивалась в несколько миллионов рублей. На время судебного разбирательства реставрационные работы в здании были приостановлены.

Напомним, пожар в здании литературного музея имени Горького вспыхнул вечером 25 июня 2020 года. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Изначально загорелся второй этаж здания, однако существовала угроза распространения огня на другие части здания. Полностью потушить пожар удалось только спустя пять часов. К счастью, большинство экспонатов были вывезены из музея еще перед началом реставрационных работ. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти.