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НовостиПолитика15 декабря 2022 10:11

МИД России получил от Ватикана извинения за высказывания папы Римского о чеченцах и бурятах

Захарова отметила, что инцидент с заявлениями Ватикана теперь исчерпан
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Папа римский Франциск I

Папа римский Франциск I

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомства получило по диалитическим каналам обращение Ватикана с извинениями за высказывания папы Римского Франциска, который ранее заявил о жестокости чеченцев.

«В обращении ... говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре равно как и к другим странам и народам мира», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как уточнила Захарова, инцидент с заявлениями Ватикана теперь исчерпан, отметив также, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие со святым престолом.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова папы Римского о жестокости чеченцев. Как писал сайт KP.RU, он показал, как на чеченские бойцы на передовой обращаются с пленными украинскими солдатами, отметив, что в жестокости нет никакого желания, а также необходимости.