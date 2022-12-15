Минцифры РФ планирует обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Законопроект могут внести в Госдуму в первом квартале 2023 года Фото: Shutterstock

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерен внести в Госдуму аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам устройств на российской территории устанавливать сторонние приложения, а также оплачивать покупки не только через приложения App Store. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store», - заявил глава ведомства, отметив, что соответствующий документ могут внести в Государственную думу уже в первом квартале 2023 года.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что в последнее время Apple в ускоренном режиме пытается перенести часть своего производства за пределы Китая. Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, компания обратилась к поставщикам более активно планировать сборку продуктов в других странах Азии, в том числе в Индии и Вьетнаме.