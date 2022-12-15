Россия упрекнула Польшу за отказ "посмотреть правде в глаза" по делу о крушении Ту-154 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти в Польше отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим случаем крушение самолета Ту-154. Вместо этого они продолжают выдвигать обвинения в адрес российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Что касается катастрофы, то, польские власти отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать, - сказал представитель Кремля.

Напомним, трагедия произошла в 2010 году. 10 апреля самолет Ту-154, на борту которого и находился глава государства, потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На тот момент кроме восьми членов экипажа на борту воздушного судна находились еще 88 пассажиров. Они направлялись на траурные мероприятия в Катыни. В результате неудачного приземления все погибли.