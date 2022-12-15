Зюганов считает, что советский народ мог предотвратить распад СССР

Геннадий Зюганов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Распад Советского Союза мог предотвратить советский народ, если бы проявил достаточно энергичности, а "заговорщики в Беловежье" – были бы арестованы. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости.

"Если бы в 1991 году нашлась бы пара мужественных командиров и арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей", - подчеркнул Зюганов.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как он воспринял распад СССР. По словам главы государства, для него это стало трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Российский лидер напомнил, что страна потеряла порядка 40 процентов территории, населения, производственных мощностей.

Напомним, Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы Россия утратила значительную часть суверенитета. По его словам, на тот момент существовало множество рычагов давления на страну, которая была ослаблена после развала Советского Союза. Россия была зависима от "финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических", уточнил Путин.

Содружество Независимых Государств было создано в декабре 1991 года. Тогда в Беловежской пуще главы Беларуси, России и Украины подписали историческое соглашение, которое ознаменовало прекращение существования СССР и создало Содружество Независимых Государств.