WP: Запад начал готовить жителей к худшим сценариям украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны на фоне повреждения украинских энергосистем начали рассматривать худшие сценарии развития конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

«Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу - сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», - сказано в публикации.

Как отмечается в статье, массовый выезд украинских граждан за границу может в итоге привести к вывозу значительных средств, что в свою очередь грозит обвалом национальной валюты. В публикации также говорится о возможности сокращения экономики Украины в 2023 году еще на пять процентов вдобавок к текущему падению на 33 процента.

По словам авторов статьи, в итоге Киеву может понадобиться еще около двух миллиардов долларов в месяц, «а политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям».

Напомним, в минувший вторник, 13 декабря, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев предполагает максимально покрыть дефицит электроэнергии при помощи импорта электричества из Европы.