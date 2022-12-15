IT-специалисты в Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке

Специалистам, проживающим и работающим на территории региона, будет доступно дополнительное снижение ставки по «ИТ-ипотеке» на 1% за счет регионального бюджета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОМ.РФ и правительство республики Башкортостан подписали соглашение о запуске в регионе Единой ипотечной программы, оператором которой выступает Институт развития в жилищной сфере. Это позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5% до 4%.

Специалистам, проживающим и работающим на территории региона, будет доступно дополнительное снижение ставки по «ИТ-ипотеке» на 1% за счет регионального бюджета.

«География Единой ипотеки расширяется, на сегодняшний день к программе присоединились уже 19 регионов, - пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. - Разработанный механизм – эффективный инструмент решения жилищного вопроса, он позволяет взять кредит на выгодных условиях, существенно сэкономить на платежах и общей переплате. Рассчитываем, что новые условия кредитования повысят интерес к льготной программе, которая направлена на развитие сферы информационных технологий».

Старт программы запланирован на январь 2023 года.

Получить кредит могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте от 22 до 45 лет. У заемщиков должен быть заключен трудовой договор с компанией, аккредитованной МинцифрыРоссии и имеющей право на налоговые льготы.

«Правительство Башкортостана готово оказать поддержку специалистам, работающим в сфере информационных технологий и в рамках подписанного соглашения республика субсидирует льготные займы гражданам, которые в последствие смогут улучшить свои жилищные условия. В этом вопросе мы действуем поступательно, но в правильном направлении, и уже на следующий год предусмотрены финансовые средства, что позволит оказать государственную поддержу более 40 работникам профильных организаций», - сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев.

В рамках программы денежные средства можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, а также на ИЖС, приобретение частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.