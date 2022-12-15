Боррель сообщил, что Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в ЕС 15 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза на заседании в Брюсселе рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что окончательное решение должно быть принято главами государств на саммите в Брюсселе 15 декабря 2022 года.

- Совет ЕС дал рекомендацию предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата, - говорится в документе.

Также верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель добавил, что он активно поддерживает это решение.

- По ситуации на Западных Балканах, лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это, - заявил он.

Днем ранее Европейский союз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в объединение. Соответствующее решение было принято министрами стран ЕС по европейским делам.

Как писал сайт KP.RU, процесс вступления в ЕС для каждой страны сугубо индивидуален. Долгий процесс вступления связан с тем, что власти страны-кандидата должны серьезно реформировать свое законодательство во всех сферах, чтобы соответствовать европейскому "общему знаменателю". Парадоксально, но, чем более состоятельной является страна, тем хуже ее отношение к членству в ЕС.