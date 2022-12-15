В продуктовых супермаркетах России заканчиваются запасы чипсов Pringles

Pringles Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В крупных российских продуктовых супермаркетах стали заканчиваться чипсы американского бренда Pringles. Как передает РБК, запасы данного снека почти закончились спустя девять месяцев с момента прекращения поставок производителем Kellogg.

Собеседник издания подтвердил, что импортные поставки Pringles были приостановлены правообладателем весной текущего года, а на данный момент остатки данных чипсов со складов официального импортера уже реализованы.

Представители торговых сетей заявили, что прямых аналогов, способных заменить чипсы Pringles, на данный момент нет, но в целом по категории чипсов на рынке России есть возможность встретить достаточно широкий ассортимент. Тем не менее на замену чипсов Pringles торговые сети все же намерены искать альтернативу, а некоторые, скорее всего, будут ввозить этот товар при помощи параллельного импорта.

Напомним, в конце сентября этого года появилось сообщение о возможных перебоях с поставками чипсов Lay’s. Об этом контрагентов предупредила компания PepsiCo, владеющая брендом.