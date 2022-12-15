Немцы раскритиковали слова Шольца о планах Путина по Украине Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина по Украине не сработал.

Ранее в ходе своего выступления в бундестаге глава немецкого правительства заявил, что российский президент принципиально просчитался. Кроме того, канцлер ФРГ пообещал, что Европа продолжит поддерживать Киев.

По слова одного из читателей Die Welt, он понял, «что кое-что из плана Путина сработало», когда взглянул на счета за электроэнергию.

«Санкции против России сильно отражаются на нас. У НАТО уже заканчиваются боеприпасы, и они могут поставлять Украине только устаревшую технику», - написал еще один, отметив, что всей Европе грозит отключение электроэнергии.

Другой комментатор посоветовал Шольцу «меньше заботиться о России и больше о Германии», отметив, что немецкая экономика «понесла огромный ущерб из-за его мер».

«К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает», - добавил еще один читатель.

Напомним, ранее читатели Die Welt раскритиковали идею Шольца о «плане Маршалла» для Украины, указав на то, что подобный план скоро потребуется самой Германии.