Отбросивший гранату с дрона ВСУ российский солдат исполнил свою мечту

Кирилл Матюшин Фото: соцсети

20-летний Кирилл Матюшин, который сумел отбросить из окопа сброшенную с дрона гранату, после завершения службы вернулся в родное село Лакша в Нижегородской области и уже сумел исполнить свою мечту. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург".

Нижегородец не смог продолжить службу из-за травмы руки и контузии, полученных при его отважном поступке. Кстати, на знаменитом видео, где дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько раз пытался убить солдата гранатой, был не Матюшин, о чем он честно рассказал журналистам. Просто сделал практически то же самое, чем спас несколько жизней.

"Я в похожую ситуацию попал на Харьковском направлении в поселке Веселое. В окопе нас было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 и упала между нами, - рассказывал бывший военный. - Я схватил ее и выкинул. Она разорвалась в 5 метрах от меня в воздухе".

Внеплановое окончание службы не выбило российского бойца из колеи. Более того, он наконец исполнил свою мечту – начнет тренировать детей, передавая им свой опыт в боевой подготовке.

"Я буду работать в местной школе на общественных началах, - поделился Матюшин. - Это будут уроки начальной военной подготовки, как тренировка Юнармии".

Первый урок состоится уже в пятницу, 16 декабря.

При этом новоявленный педагог не планирует прекращать контакты с министерством обороны России. Он намерен подписать контракт резервиста и выезжать на армейские учения.

Как ранее писал сайт KP.RU, мир облетело видео, на котором российский военный дважды отбросил подлетающие к нему гранаты ВСУ. На видео видно, что солдат Вооруженных сил России успешно отбил гранаты, которые были сброшены на него украинскими военными. Кадры заканчиваются после третьей неудачной попытки бойцов ВСУ.