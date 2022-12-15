Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу лидеров России, Турции и Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу лидеров России, Турции и Сирии.

По его словам, данному мероприятию должна предшествовать встреча министров государств.

- Есть много тем, которые могут не стоять на повестке дня в данный момент, но могут быть вынесены на повестку дня позже в связи с развитием событий. ... Мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия - Турция - Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После этого давайте соберемся вместе как лидеры. Я уже предложил это Путину, - заявил Эрдоган журналистам. Трансляцию вел телеканал TRT.

Также турецкий политик добавил, что глава Российской Федерации положительно отреагировал на его предложение.

11 декабря Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки. Также в ходе разговора турецкий президент выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.