Российские войска сбили украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Фото: Александр КОЦ

В Минобороны России 15 декабря сообщили, что благодаря использованию истребительной авиация российским силам удалось сбить украинский самолет и вертолет.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8, - сказано в сообщении в телеграм-канале военного ведомства.

Также уточняется, что на Купянском направлении нашим военным удалось сорвать попытку противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка в ЛНР.

В министерстве напоминают, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 344 самолета, 184 вертолета и ликвидированы более 2600 беспилотников.

Кроме того, сегодня временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Марьинка освобожден российскими силами на 80%, а в Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города.