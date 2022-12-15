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НовостиВ мире15 декабря 2022 13:03

Моравецкий заявил, что Евросоюз ищет деньги для введения лимита цен на газ

Премьер Польши предложил конфисковать российские активы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Премьер Польши предложил конфисковать российские активы

Премьер Польши предложил конфисковать российские активы

Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил длительное согласование ценового потолка на российский газ тем, что Евросоюз занимается поиском денег на смягчение последствий такого решения в виде дальнейшего роста стоимости энергоресурсов.

"Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены", - заявил политик в беседе с журналистами в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.

По его словам, решить эту проблему следует конфискацией российских активов, одна часть которых направится на восстановление Украины, а другая – на смягчение последствий антироссийских санкций для населения Европы.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что группа из 12 государств-членов Европейского союза требуют понизить потолок цен на российский газ. Согласно данным агентства, такие призывы прозвучали в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей, а также бизнес. Уточняется, что среди 12 стран оказались Греция, Бельгия, а также Италия и Польша.