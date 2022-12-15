Моравецкий заявил, что Евросоюз ищет деньги для введения лимита цен на газ

Премьер Польши предложил конфисковать российские активы Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил длительное согласование ценового потолка на российский газ тем, что Евросоюз занимается поиском денег на смягчение последствий такого решения в виде дальнейшего роста стоимости энергоресурсов.

"Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены", - заявил политик в беседе с журналистами в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.

По его словам, решить эту проблему следует конфискацией российских активов, одна часть которых направится на восстановление Украины, а другая – на смягчение последствий антироссийских санкций для населения Европы.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что группа из 12 государств-членов Европейского союза требуют понизить потолок цен на российский газ. Согласно данным агентства, такие призывы прозвучали в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей, а также бизнес. Уточняется, что среди 12 стран оказались Греция, Бельгия, а также Италия и Польша.