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НовостиВ мире15 декабря 2022 12:17

Расторжение контракта на АЭС "Ханхикиви-1" признано неправомерным

Решения финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» признано неправомерным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Решения финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» признано неправомерным

Решения финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» признано неправомерным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) признал решение финской компании Fennovoima Oy на расторжение контракта с «Росатомом» по поводу сооружения атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1» неправомерным. Об этом сказано в заявлении российской госкорпораци, распространенном в четверг, 15 декабря.

Уточняется, что совет признал незаконным отказ финской компании в приемке работ, которые были выполнены предприятием Росатома - компанией RAOS Project как поставщиком по контракту. Решение DRB дает российской компании право требовать взыскания убытков от Fennovoima. Отмечается, что сумму ущерба будут определять в ходе дополнительных разбирательств.

В сообщении российской госкорпорации отмечается, что одностороннее решение финских акционеров по поводу расторжения контракта было сделано в тот момент, когда проект прогрессировал. «Параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства», - сказано в заявлении.