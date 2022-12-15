Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi уходит из России Фото: REUTERS

Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi уходит из России и продаёт свой бизнес группе компаний «ГОТЭК» за 1,6 миллиарда рублей, об этом заявили на сайте компании Mondi.

«Mondi plc подтверждает, что заключила соглашение о продаже трёх своих предприятий по производству и переработке упаковки в России группе «Готэк» за 1,6 миллиарда рублей, выплачиваемые денежными средствами по завершению», - говорится в сообщении.

В состав предприятия входит завод по производству гофрированной упаковки и два завода по производству потребительской гибкой упаковки.

Завершение сделки планируется в первой половине 2023 года, но точные сроки не озвучиваются.

Как писал сайт KP.RU, ранее Монди сообщила о продаже Сыктывкарского комбината за 95 млрд рублей. Об этом говорилось в соглашении, подписанном между австрийской группой по производству упаковки и бумаги Mondi и компанией Augment Investments Limited, которая выступила в роли покупателя.

Кроме того, в начале ноября 2022 года японский автопроизводитель Mazda Motors решил прекратить свою деятельность в России. Доля компании передана российскому ПАО «Соллерс Авто», с которым японская корпорация имела совместное предприятие по выпуску автомобилей на Дальнем Востоке. Стоимость сделки составила 1 евро, при этом Mazda может выкупить долю в течение трех лет.