Путин заявил о росте поставок в ЕС, несмотря на антироссийские санкции

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил о росте поставок России в Европейский союз в 1,5 раза, несмотря на антироссийские санкции.

«Несмотря на санкции, любопытное наблюдение, за 9 месяцев текущего года поставки в ЕС выросли в 1,5 раза. Экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли - 2,3 раза, до 138 миллиардов долларов. ЕС продолжает потреблять наши товары, а обратные потоки сдерживает», - заявил глава государства, отметив, что Россия будет искать новых партнеров.

Как писал сайт KP.RU, российский президент во время заседания также заявил о прогнозе по снижению уровня ВВП примерно на 2,5%, а также о снижении уровня бедности в России до 10,5%. Кроме того, глава государства отметил, что доходы людей с минимальными заработками в стране в текущем году увеличились на 27,8%.