Путин заявил о беспрецедентной санкционной агрессии Запада Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная санкционная агрессия для того, чтобы впоследствии смять экономику стран, однако, как он отметил, подобные усилия не принесли результата.

«Против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки смять нашу экономику, через грабёж наших валютных обвалить национальную валюту - рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию», - заявил глава государства.

Путин отметил, что подобные планы западных стран не оправдались, указав также на то, что российские предприниматели и органы власти смогли собранно и профессионально сработать, а граждане страны проявить ответственность и сплоченность.

Как писал сайт KP.RU, российский президент во время заседания также заявил о росте поставок в Евросоюз в 1,5 раза, несмотря на антироссийские санкции, отметив при этом, что Россия будет искать новых партнеров