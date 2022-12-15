Путин заявил, что планы западных стран по разрушению российской экономики не оправдались

Российский президент Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию заявил, что планы западных стран по разрушению российской экономики не оправдались

Глава государства заявил, что данный расчет на падение российской экономики "как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался".

Как писал сайт KP.RU, российский президент во время заседания заявил, что в отношении России была развернута беспрецедентная санкционная агрессия для того, чтобы в сжатые сроки "смять экономику" России, "через грабеж валютных резервов обвалить национальную валюту - рубль - и спровоцировать разрушительную инфляцию".

Кроме того, глава государства указал на рост поставок в Евросоюз в 1,5 раза, несмотря на антироссийские санкции, подчеркнув при этом, что Россия будет искать новых партнеров