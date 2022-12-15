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НовостиАвто15 декабря 2022 14:03

Юрист предупредил, что снегопад не освободит от штрафа за залепленные номера

Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей
Елена АКИМОВА
Юрист предупредил, что снегопад не освободит от штрафа за залепленные номера

Юрист предупредил, что снегопад не освободит от штрафа за залепленные номера

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимой часто снег налипает на номера автомобиля, полностью закрывая их от дорожных камер. Это может стать основанием для штрафа. Сотрудник ГИБДД имеет право выписать штрафы за езду с закрытыми номерными знаками.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что погодные условия не являются послаблением или аргументом, чтобы передвигаться на ТС с нечитаемыми номерными знаками.

- Штраф будет выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ГИБДД увидит на автомобиле нечитаемый номер. Не важно, по какой причине не видно номер: из-за снега или реагента, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Наказание последует согласно ч. 1 ст. 12. 2 КоАП - это штраф в размере 500 руб.

Даже если номера стали нечитаемыми во время движения машины, нарушение признается совершенным. Ситуация, при которой водитель выйдет и отчистит знаки от грязи и снега, не будет считаться решенной. Штраф все равно последует.

- Мы обязаны перед выездом обязательно проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров, — пояснил юрист.

Ранее, в Росстат утвердил ГОСТ об ограничении скорости гироскутеров, моноколес и электросамокатов до 25 км/ч, пишет газета "Известия".

- Ограничения должны быть, потому что носиться с безумной скоростью и подвергать опасности себя и окружающих нельзя. Самокат — штука опасная, - сказал RT автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин