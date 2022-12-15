Юрист предупредил, что снегопад не освободит от штрафа за залепленные номера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимой часто снег налипает на номера автомобиля, полностью закрывая их от дорожных камер. Это может стать основанием для штрафа. Сотрудник ГИБДД имеет право выписать штрафы за езду с закрытыми номерными знаками.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что погодные условия не являются послаблением или аргументом, чтобы передвигаться на ТС с нечитаемыми номерными знаками.

- Штраф будет выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ГИБДД увидит на автомобиле нечитаемый номер. Не важно, по какой причине не видно номер: из-за снега или реагента, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Наказание последует согласно ч. 1 ст. 12. 2 КоАП - это штраф в размере 500 руб.

Даже если номера стали нечитаемыми во время движения машины, нарушение признается совершенным. Ситуация, при которой водитель выйдет и отчистит знаки от грязи и снега, не будет считаться решенной. Штраф все равно последует.

- Мы обязаны перед выездом обязательно проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров, — пояснил юрист.

Ранее, в Росстат утвердил ГОСТ об ограничении скорости гироскутеров, моноколес и электросамокатов до 25 км/ч, пишет газета "Известия".

- Ограничения должны быть, потому что носиться с безумной скоростью и подвергать опасности себя и окружающих нельзя. Самокат — штука опасная, - сказал RT автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин