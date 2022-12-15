Зеленский попросил ЕС поставить еще больше оружия на Украину Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров ЕС поставить Украине современное и дальнобойное оружие в больших объемах, чем передавалось ранее.

«Мы нуждаемся в более современных вооружениях, в большем объеме поставок, это касается и ПВО, и ПРО», - заявил Зеленский в режиме видеоконференции перед участниками саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе.

Он добавил, «прошу каждую из 27 стран Европейского союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объемов поставок ПВО и ПРО».

Также Зеленский отметил, что «это же касается и современных танков, и более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем».

Он предположил, что следующие полгода «станут во многом решающими» в противостоянии Украины и России.

Как писал сайт KP.RU, 11 декабря 2022 года Норвегия выделила 100 млн долларов США властям Украины на восстановление энергетической системы страны.

Ранее Зеленский заявлял, что ситуация с электроснабжением остается сложной в ряде регионов Украины. Он указал на проблемы в Киеве и Киевской области. Ситуация также остается сложной в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях.

При этом он признавал, что быстро восстановить энергетическую систему страны в любом случае не получится.

Президент России Владимир Путин сообщал, что Вооруженные силы России перешли к тактике нанесения регулярных массированных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия киевского националистического режима.