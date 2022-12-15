Сенатор Пушков назвал Германию новым «больным человеком» Европы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков предрек Германии серьезные проблемы, комментируя в Telegram-канале новость, что ее усилий по сдерживанию энергетического кризиса может быть недостаточно.

«С нынешней энергетической политикой Германия имеет все шансы стать новым «больным человеком» Европы», — заявил сенатор.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия потратила более 400 миллиардов евро для поддержания своей энергетической системы, но этого может быть недостаточно.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года главы МИДов стран Европейского Союза на заседании Совета в Брюсселе не смогли согласовать новый девятый пакет санкций против России.

Президент России Владимир Путин посоветовал странам Европы не удивляться и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он подчеркнул, что это «за санкции против России».

Ранее издание Wall Street Journal заявляло, что Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, а действия американских властей не способствуют разрешению энергокризиса.