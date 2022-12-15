Пушилин установил четыре новых нерабочих праздничных дня в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 15 декабря, установил четыре дополнительных нерабочих праздничных дня на территории республики, один из которых будет посвящен воссоединению с Российской Федерацией.

Как сказано в указе врио главы ДНР, дополнительными нерабочими праздничными днями в республике станут 11 мая, который станет Днем Донецкой Народной Республики, 30 сентября, когда будут отмечать День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию, а также один день (в воскресенье) будет отмечаться Светлое Христово Воскресение (Пасха) и еще один день (в воскресенье) - День Святой Троицы (Троица).

Уточняется, что данный указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Данное решение было принято на основании прошедших во всех этих территориях референдумов о вхождении в состав РФ.