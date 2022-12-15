Депутат Бессараб отметила важность продления программы льготной ипотеки Фото: Светлана Макеева

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала важным решение продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Кредиты будут выдаваться по ставке до 8%.

Депутат отметила, что в обществе есть большой запрос на данную программу и ипотечное кредитование на льготных условиях является востребованным.

- Множество российских семей прибегает к этой программе, - говорит Бессараб RT.

Она подчеркнула, что в обществе есть запрос и на ипотеку с господдержкой, и на материнский капитал, и на программы поддержки многодетных семей. Поэтому такие программы необходимо продлевать. Именно это решение было принято президентом.

К тому же, в условиях давления Запада, подобная поддержка граждан будет очень важна.

- Сегодня поддержка молодых российских семей, желающих иметь собственное жилье, это тот задел на будущее, который завтра позволит улучшить качество жизни россиян, — заключила парламентарий.

России также запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. Среди них — рассрочка для отдельных категорий граждан: медики, педагоги, IT-работники и узкие специалисты промышленности. Каждый регион будет определять категории самостоятельно, сообщает Пятый канал.

Жителям новый регионов страны ипотечные кредиты было предложено выдавать под 2% годовых. Президент отметил, что пока объемы жилищного строительства там ограничены, но введение льготной ипотеки поспособствует продлению стройки на новых территориях в перспективе, передает "360".