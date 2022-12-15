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НовостиПолитика15 декабря 2022 15:36

Депутат Бессараб отметила важность продления программы льготной ипотеки

Условия по льготному жилищному кредитованию будут сохранены
Елена АКИМОВА
Депутат Бессараб отметила важность продления программы льготной ипотеки

Депутат Бессараб отметила важность продления программы льготной ипотеки

Фото: Светлана Макеева

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала важным решение продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. Кредиты будут выдаваться по ставке до 8%.

Депутат отметила, что в обществе есть большой запрос на данную программу и ипотечное кредитование на льготных условиях является востребованным.

- Множество российских семей прибегает к этой программе, - говорит Бессараб RT.

Она подчеркнула, что в обществе есть запрос и на ипотеку с господдержкой, и на материнский капитал, и на программы поддержки многодетных семей. Поэтому такие программы необходимо продлевать. Именно это решение было принято президентом.

К тому же, в условиях давления Запада, подобная поддержка граждан будет очень важна.

- Сегодня поддержка молодых российских семей, желающих иметь собственное жилье, это тот задел на будущее, который завтра позволит улучшить качество жизни россиян, — заключила парламентарий.

России также запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. Среди них — рассрочка для отдельных категорий граждан: медики, педагоги, IT-работники и узкие специалисты промышленности. Каждый регион будет определять категории самостоятельно, сообщает Пятый канал.

Жителям новый регионов страны ипотечные кредиты было предложено выдавать под 2% годовых. Президент отметил, что пока объемы жилищного строительства там ограничены, но введение льготной ипотеки поспособствует продлению стройки на новых территориях в перспективе, передает "360".