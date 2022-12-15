Генпрокуратура утвердила обвинение против журналиста Александра Невзорова* о дискредитации ВС России Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил источник KP.RU в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 15 декабря, где уточнили, что соответствующий процесс пройдет заочно в Басманном суде.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ», - сказано в заявлении ведомства.

По версии следствия, в период с 9 марта по 30 мая текущего года журналист за пределами России, «выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией», разместил на своих персональных страницах в соцсетях публикации и видеоролики, в которых «под видом достоверной» представил ложные сведения об умышленном уничтожении российскими военными роддома №3 в Мариуполе, а также мирного населения в Буче, что опровергло ранее Минобороны РФ.

Невзоров* был объявлен в международный розыск 29 апреля 2022 года, 6 мая этого года Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента