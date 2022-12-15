Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос журналистов издания Economist, сколько украинцев готов потерять до завершения конфликта с Россией

В интервью Зеленский заявил, что против «заморозки» конфликта. Он указал, что Россия должна вывести свои силы, а россияне якобы будут платить за спецоперацию на протяжении поколений.

Как отмечается, Зеленский ушел от ответа на вопрос, сколько людей он готов потерять. Вместо этого он спросил, должны ли были власти Украины после начала Россией спецоперации сказать: «Берите все наше, а мы пойдем в Польшу?».

Он выразил благодарность союзникам за помощь, но заявил, что только Украина одна платит высокую цену.

Как сообщал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины, согласно оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции превысили 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц.

Однако, через некоторое время ролик с выступлением Урсулы подвергли жесточайшему обрезанию: оставили фрагмент про рост ущерба Украины, но убрали любое упоминание о погибших.

Кроме того, 14 декабря хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали ресурсы ВСУ и опубликовали справку Кадрового центра ВСУ в адрес начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала, в которой с точностью до одного человека названо число погибших, признанных пропавшими без вести. Это 35 тысяч 382 человека.