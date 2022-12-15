Илон Маск за три дня продал акции Tesla почти на 3,6 млрд долларов Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск за три дня продал акции компании Tesla, генеральным директором которой он является, на общую сумму примерно 3,6 млрд долларов. Об этом говорят документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Бизнесмен выводил средства в период с 12 по 14 декабря 2022 года, продав в общей сложности 22 млн акций. При этом миллиардер уже не первый раз прибегает к такому серьезному сокращению своей доли в компании. Так в начале ноября текущего года Маск продал 19,5 млн акций, выручив таким образом примерно 3,95 млрд долларов.

Аналитики подтвердили агентству Reuters, что на данный момент инвесторы обеспокоены такой ситуацией, полагая, что Маск перенаправляет свое внимание и ресурсы на развитие недавно приобретенной социальной сети Twitter.

Таким образом, по итогам трех торговых сессий стоимость акций Tesla упала почти на 12%, до 155,3 доллара, а с конца сентября 2022 года акции потеряли 40%.

Напомним, еще в ноябре появилось сообщение о том, что Маск готовится покинуть пост гендиректора Tesla.