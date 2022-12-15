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НовостиВ мире15 декабря 2022 17:05

Депутат бундестага Фарле призвал Шольца прекратить поддержку Зеленского

Немецкий депутат указал военные преступления украинского президента
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат бундестага Фарле призвал Шольца прекратить поддержку Зеленского

Депутат бундестага Фарле призвал Шольца прекратить поддержку Зеленского

Фото: REUTERS

Независимый немецкий депутат Роберт Фарле с трибуны бундестага заявил, что правительство ФРГ должно прекратить оказывать поддержку президента Украины Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями, а также репрессиями в отношении украинского населения.

«Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», - заявил депутат бундестага со ссылкой на публикации Focus и Welt.

Фарле обратился к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой поддержать идею мирного урегулирования кризиса на Украина с соблюдением интереса всех вовлеченных в данный конфликт сторон, в том числе и России, поскольку, как он отметил, Европе необходим мир, а не подогреваемая западными странами эскалация напряженности.

«Украина не должна победить - мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!», - добавил он.

Напомним, накануне Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта.