Депутат бундестага Фарле призвал Шольца прекратить поддержку Зеленского Фото: REUTERS

Независимый немецкий депутат Роберт Фарле с трибуны бундестага заявил, что правительство ФРГ должно прекратить оказывать поддержку президента Украины Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями, а также репрессиями в отношении украинского населения.

«Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», - заявил депутат бундестага со ссылкой на публикации Focus и Welt.

Фарле обратился к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой поддержать идею мирного урегулирования кризиса на Украина с соблюдением интереса всех вовлеченных в данный конфликт сторон, в том числе и России, поскольку, как он отметил, Европе необходим мир, а не подогреваемая западными странами эскалация напряженности.

«Украина не должна победить - мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!», - добавил он.

Напомним, накануне Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта.