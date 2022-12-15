"Осторожно, свиной грипп": врач объяснила, кто в группе риска Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-эпидемиолог Талдомской ЦРБ Елена Белякова объяснила россиянам, кто больше всего подвержен заражению свиным гриппом.

По ее словам, есть три категории граждан, кто рискует инфицироваться. Прежде всего такой грипп угрожает беременным, детям в возрасте до одного года и пожилым людям старше 60 лет. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако врач напомнила, что с 2009 года, когда мир столкнулся с пандемией H1N1, иммунная система "подзабыла, что это такое". Именно поэтому сейчас привитые граждане защищены лучше тех, кто не вакцинировался.

Белякова предупредила об осложнениях болезни. Обычно человек может столкнуться с пневмонией, отитом и гайморитом.

- Группа риска по свиному гриппу: пожилые старше 60 лет, беременные, маленькие дети, особенно до года. ... Самолечение в данном случае исключено. Обязательно находитесь дома, если заболели. Вы можете заразить коллег, людей в общественном транспорте. Зараженный передает вирус гриппа на расстояние до двух метров при чихании, кашле, разговоре, - подытожила эксперт.

Накануне иммунолог Николай Крючков предупредил, что в этом году в России заболеваемость гриппом ожидается выше, чем за последние пять лет. Однако симптоматика заболевания мало чем отличается от прошлых лет, уточнил он.