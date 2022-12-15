Власти США заявили о готовности наказывать компании Турции за нарушение антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон готов наказывать турецкие компании за несоблюдение американского режима антироссийских санкционных ограничений. Такое предупреждение в четверг, 16 декабря, сделал координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

«Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций, мы будем это делать», - О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США, уточнив, что в таком случае Вашингтон будет вводить вторичные санкционные ограничения, но уже в отношении нарушающих американский режим санкций.

О'Брайе также признал, что подобные меры США негативно скажутся на отношениях с Турцией. «Но это просто часть тесной совместной работы, которой мы занимаемся», - добавил он.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Вашингтон расширил свои антироссийские санкционные ограничения.