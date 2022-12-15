Литва планирует за 495 млн долларов купить РСЗО HIMARS у США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва планирует подписать крупнейший в истории своих вооруженных сил контракт на закупку в США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, об этом сообщили в национальном радио LRT.

Как отмечается, сумма контракта составит 495 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, ротационные подразделения США, размещенные в Литве, меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.

Президент Литвы Науседа сообщал о переговорах с Германией и США об увеличении зарубежного военного контингента в стране. Он отмечал, что ожидается увеличение численности военных США на ротационной основе.

Кроме того, в Литве планируют построить учебный центр НАТО к середине 2024 года, стоимость которого оценили примерно в 7 миллионов евро.

Ранее в июне 2022 года Foreign Policy заявляло, что Литва своим ограничением транзита в Калининград заманила НАТО в ловушку.