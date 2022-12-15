Врач ответила, введут ли в России самоизоляцию из-за разгула гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России резко пошла вверх заболеваемость гриппом. За вторую неделю декабря прирост по Инфекционным заболеваниям составил 35%. Чаще всего встречается свиной грипп. Данный штамм не беспокоил россиян последние 13 лет.

В первую волну заболеваемости в основном болели молодые люди, а сейчас он распространен среди всех возрастных групп.

- Наиболее опасно оно для лиц старше 60 лет и тех, у кого есть хронически заболевания, - сказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженного врача России Андрея Осипова.

Болезнь сложнее переносят те, кто недавно переболел коронавирусом.

Несмотря на большую активность болезни, летальных случаев пока не зафиксировано.

- Так что ждать введения нового режима самоизоляции не стоит. Это связанно с тем, что вспышка заболевания сформирует коллективный иммунитет, - заключила врач.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице введены ограничительные меры, сообщает РИАМО.

Глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева сообщила, что соблюдение масочного режима в столице является не обязательной, а рекомендательной мерой, передает "Москва 24".