Госдеп заявил, что США не собираются блокировать всю финансовую систему России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не планирует «блокировать всю финансовую систему России» санкционными ограничениями, а намерены минимизировать наносимый ими ущерб для мирового рынка. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал координатор по санкционной политике Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

«Мы внимательно изучаем каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции», - заявил дипломат, отметив, что в Вашингтон данные меры рассматривают «как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу».

О'Брайен также указал на то, что функционирование глобального рынка является жизненно важным процессом.

Как писал сайт KP.RU, в своей речи О'Брайен также заявил о том, что США планируют и далее позволять России беспрепятственно экспортировать товары, которые имеют важное значение для мирового рынка. По его словам, установленный потолок цен на российскую нефть был призван стимулировать Москву продолжать экспорт.