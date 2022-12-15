Врач предупредил, что иммунитет после ОРВИ и гриппа может восстанавливаться годами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России отмечается резкий рост заболеваемости гриппом. Особенно людей заставляет переживать вернувшийся свиной грипп. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю отмечается прирост более чем на 35%.

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, насколько снижается иммунитет после перенесенных вирусных заболеваний. Если человек переболел респираторной инфекцией, то высоки риски, что защитных сил организма, чтобы противостоять новому недугу, не хватит.

- Длительность снижения, конечно, различная: от нескольких месяцев до нескольких лет. Также оно зависит от тяжести перенесенного заболевания, - рассказал Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Накануне, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что сейчас доля гриппа среди случаев ОРВИ превысила 50%. Среди больных высока доля детей, передает РИАМО.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у свиного гриппа на начальных этапах нет специфических симптомов — он протекает так же, как другие вирусные острые респираторные заболевания: поднимается высокая температура, начинается озноб, кашель, насморк, болят горло и мышцы. До прихода врача нужно сбивать температуру, сообщает "360".

Врач также напомнил, он напомнил, что детям до 12 лет нельзя давать аспирин — можно заменить его ибупрофеном или нурофеном в виде свечей.