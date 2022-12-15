Инфекционист Никифоров связал рост заболеваемости гриппом в России со снижением активности коронавируса Фото: Shutterstock

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров объяснил россиянам, с чем может быть связан значительный рост заболеваемости гриппом в стране.

По его мнению, особую роль в этом процессе играет снижение активности коронавирусной инфекции. Об этом пишет Lenta.ru.

- У них (гриппа и ковида) одна точка притяжения, они не поделили "кормушку", то есть наше с вами тело. "Дельта-штамм" сменился на более легкий вариант "омикроном" ... а у нас давно не было гриппа, мы от него немного отвыкли, коллективный иммунитет к нему снизился, - объяснил Никифоров.

Ранее телеканал "360" сообщал, что правительство РФ утвердило постановление о бесплатном тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках. такое решение связано с ростом количества заболевших гриппом.

Также Life.ru писал масочный режим в Москве носит не обязательный, а профилактический характер. Что касается вакцинации от гриппа, то она является добровольной, напомнили в столичном управлении Роспотребнадзора.