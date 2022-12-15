"Это просто идеально": Бренд-шеф Орлов поделился двумя необычными вариантами заправки "Оливье" Фото: Иван ВИСЛОВ

Бренд-шеф французского бара Bijou Дмитрий Орлов рассказал россиянам про необычную альтернативу майонезу в качестве заправки для салата "Оливье".

Специалист предложил два варианта. Один из них отлично подойдет для мясной версии салата, а второй дополнит вариант приготовления блюда с морепродуктами. Об этом пишет Газета.Ru.

- Смешайте сметану или греческий йогурт с "Ворчестером" (традиционный английский соус, приготавливаемый на основе уксуса, сахара и рыбы) и соевым соусом. Эта заправка идеально подойдет к "Оливье" с мясом...Что касается варианта с морепродуктами и свежим горошком ... советую заменить майонез на соус на основе оливкового масла, винного уксуса, горчицы и меда, - поделился советом эксперт.

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