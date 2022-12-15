В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кыштыма, осужденный за убийство, совершил нападение на сотрудников конвойной службы в зале суда Карабашского городского суда, в результате пострадал сотрудник подразделения охраны и конвоирования и полицейский, об этом сообщили ГУ МВД России по Челябинской области.

«Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий полицейские применили огнестрельное оружие», - рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, осужденному мужчине выстрелили в ногу, после чего задержали. Сейчас он находится в больнице и готовится к отправке в СИЗО.

Также в ведомстве отметили, что один из сотрудников охраны и конвоирования межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения и находится на амбулаторном лечении.