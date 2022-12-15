Риелторы советуют россиянам поторопиться и взять ипотеку до конца 2022 года Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В 2023 году банки могут повысить ставки по ипотечным кредитам, поэтому лучше задуматься о том, чтобы взять ипотеку для покупки жилья до конца текущего года. Об этом заявили руководитель "Циан.аналитика" Алексей Попов, совладелец девелоперской группы "Родина" Владимир Щекин и управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

По словам Щекин, что в декабре этого года завершается программа "Господдержка 2020", в рамках которой кредит на новостройку под 6-7% годовых может получить любой россиянин. Об этом пишет Газета.Ru.

Тем временем, эксперт Попов добавил,ч то средние ставки по фактически выданным ипотечным кредитам будут увеличиваться. А Коркка напомнила гражданам об осеннем росте рыночные ставок по ипотеке, которые увеличилось в среднем на 0,5-1 процентных пункта.

- Сейчас клиенты могут успеть воспользоваться льготной ипотекой под 7% годовых или субсидированными кредитами от застройщиков с околонулевыми ставками, - объяснила Коркка.

Накануне "Известия" писали, что в Госдуме заявили о востребованности программы льготной ипотеки. В России к ней прибегают множество российских семей. Депутат Бессараб отметила, что глава государства видит запрос общества и реагирует на него.

А 15 декабря Life.ru сообщал президент РФ Владимир Путин призвал продлить программу льготной ипотеки в стране до 1 июля 2024 года. Он добавил, что после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%.